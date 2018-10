Le Barça refuse un naming à 300 M€

Mediapro ne donnera pas son nom au stade du FC Barcelone. C’est l’information que donne le très sérieux quotidien El Pais ce matin dans ses colonnes. L’opérateur audiovisuel avait proposé la somme de 300 millions d’euros aux Blaugranas pour donner son nom et ainsi remplacer l’historique « Camp Nou ». Mais les Catalans ont refusé, ou plutôt tenté de négocier avec la firme. Le deal était simple pour eux : ils acceptaient que Mediapro soit désigné comme naming, mais en échange le futur diffuseur de la Ligue 1 devait retirer sa plainte pour espionnage contre l’ancien président du Barça, Sandro Rosell. Cela a été refusé et l’accord est donc tombé à l’eau.

Le Real Madrid revient à la charge pour Pochettino

Si l’on en croit la presse espagnole et notamment Marca, le Clasico est le match de la dernière chance pour Julen Lopetegui à la tête du Real Madrid. D’ailleurs, les dirigeants merengues s’activent déjà en coulisses pour lui trouver un successeur. Après que le frère d’Antonio Conte ait indiqué qu’il n’y avait aucun contact entre l’ancien entraîneur des Blues et la Casa Blanca, le Sun apporte une nouvelle information ce matin. Selon le tabloïd, la Casa Blanca est revenue aux renseignements pour tenter de débusquer Mauricio Pochettino de son poste d’entraîneur principal de Tottenham. L’Argentin n’a jamais caché sa fierté d’intéresser un club comme le Real. La suite dans les prochains jours...

La Juve veut De Gea gratuit

Attention danger pour Manchester United ! En juin prochain, le portier espagnol David De Gea sera libre et donc gratuit pour tous les clubs européens. Et ces derniers le savent et commencent déjà à s’approcher. Selon le Times, la Juventus Turin ferait le forcing pour convaincre l’ancien gardien de l’Atlético Madrid de rejoindre la Vieille Dame. Ce qui inquiète grandement José Mourinho. Le Special One aimerait voir son dernier rempart prolonger et très rapidement, histoire d’éloigner les prétendants.