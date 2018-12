Auteur de deux buts mais également d’une passe décisive, Paul Pogba a amplement participé au succès de Manchester United face à Bournemouth ce dimanche (4-1, 20e journée de Premier League). L’international français a livré une grande prestation, et ce dernier est revenu sur le match au micro de Sky Sports : « c’est différent, nous avons aussi gagné des matches avec l’ancien entraîneur. C’est juste un style de jeu différent. Nous sommes plus offensifs et nous nous créons plus d’occasions. (...) C’est comme ça qu’on veut jouer, on veut attaquer et le manager veut que nous attaquions. »

Depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær, les Red Devils sont en effet sur un nuage avec trois victoires en autant de matches, mais Paul Pogba refuse de s’enflammer. « Nous avions besoin d’une victoire et nous avons réalisé une belle performance. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes Manchester United et nous devons garder le rythme. Nous devons être au sommet du classement. Une équipe doit aimer jouer au football, c’est tout », a conclu « La Pioche ».