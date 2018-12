La passe de trois pour Ole Gunnar Solskjaer ? Depuis son arrivée à la tête des Red Devils après le départ de José Mourinho, l’entraîneur norvégien voulait enchaîner à Old Trafford contre Bournemouth, et ce après les succès probants face à Cardiff (5-1) et Huddersfield (3-1). De plus, les locaux voulaient profiter du faux pas d’Arsenal sur la pelouse de Liverpool samedi (5-1) pour revenir à trois points des Gunners. En face, Bournemouth (12e) restait sur un large revers contre Tottenham (5-0), mais avait l’occasion de revenir à trois points des Red Devils en cas de victoire. Pour ce match, Ole Gunnar Solskjaer alignait un 4-3-3 dans lequel Paul Pogba et Anthony Martial étaient titulaires, à l’inverse de Romelu Lukaku, une nouvelle fois sur le banc de touche. De son côté, Eddie Howe optait pour un 3-5-2 avec un duo offensif composé de Joshua King (5 buts) et Callum Wilson (8 buts). Et dès le début de la rencontre, les Red Devils trouvaient l’ouverture. Marcus Rashford s’amusait entre Aké et Rico avant d’adresser une offrande à Paul Pogba. Le milieu français n’avait qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 5e).

Avec cette ouverture du score rapide, Manchester United se montrait serein, à l’image d’une contre-attaque parfaitement emmenée par Martial où Shaw tentait d’alerter Paul Pogba, sans réussite (11e). Le Français, bien en jambe, remettait un ballon en retrait pour Rashford, mais la volée de l’international anglais était déviée par Aké en corner (15e). Souverains, les Red Devils n’étaient que trop peu inquiétés, à l’image d’une frappe bien trop croisée de Stanislas (22e). Mais sur un corner, Aké reprenait de la tête et De Gea sortait un beau réflexe pour empêcher Bournemouth d’égaliser (26e). Une occasion finalement anéantie par un deuxième but de Paul Pogba. Young mettait en retrait pour Herrera qui distillait un superbe centre pour l’ancien de la Juventus, qui devançait Begovic pour s’offrir un doublé d’une tête puissante (2-0, 34e). Les Cherries réagissaient mais King butait sur le portier mancunien (37e). Et finalement, les Red Devils frappaient une troisième fois dans le premier acte. Martial, lancé dans le dos de la défense de Bournemouth, trouvait Rashford d’un centre de l’extérieur du pied. L’attaquant anglais poussait la balle au fond des filets (3-0, 45e).

4 buts et 3 passes décisives en 4 matches pour Pogba !

Abattus, les Cherries réagissaient immédiatement et Brooks trouvait Aké dans la surface. Le coup de tête du Néerlandais crucifiait De Gea, impuissant (3-1, 45e+2). Les Red Devils rentraient à la pause avec un avantage confortable. Au retour des vestiaires, Pogba décalait Martial. Le Français trouvait Herrera mais l’Espagnol était gêné par Aké (49e). Le pressing de Manchester United était constant, et Bournemouth peinait à se dégager à plusieurs reprises. Paul Pogba continuait son récital et régalait, à l’image de belles transversales pour ses coéquipiers. Ashley Young passait proche d’en profiter, mais le capitaine des Red Devils était signalé en position de hors-jeu. Le champion du monde, en pleine bourre, décalait ensuite Marcus Rashford mais l’Anglais manquait son face à face avec Begovic (65e). Eddie Howe tentait de réagir. Lys Mousset et Ryan Fraser rentraient à la place de David Brooks et Callum Wilson (66e). Mousset passait proche de se montrer immédiatement mais la défense mancunienne revenait bien (68e). Ole Gunnar Solskjaer profitait de l’avance des siens pour sortir Marcus Rashford, auteur d’une grosse prestation. Romelu Lukaku le remplaçait (69e).

Et le Belge se montrait immédiatement décisif ! Pogba glissait le ballon dans la profondeur pour Lukaku qui prenait son temps et armait une frappe du droit qui trompait Begovic (4-1, 72e). Le numéro 6 continuait son récital et sur une remise de Lingard, sa frappe heurtait le poteau de Bournemouth (74e). Andreas Pereira prenait ensuite la place de Herrera (75e). Mais Manchester United voyait son défenseur central Bailly être exclu après un tacle non maîtrisé sur Fraser (78e). Du coup, Phil Jones entrait et Martial cédait sa place (81e). Les Red Devils se contentaient de faire tourner, n’étant plus inquiété par Bournemouth. Lingard tentait de fixer les défenseurs adverses, sans réussite (88e). Paul Pogba tentait une dernière fois sa chance, à la recherche du triplé, mais il voyait sa tentative être contrée (90e+1). Manchester United l’emportait finalement sans forcer (4-1). Avec ce succès, les Red Devils se rapprochent encore un peu plus d’Arsenal. En effet, les Gunners n’ont que trois points d’avance sur Paul Pogba et ses coéquipiers.

