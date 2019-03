Alors qu’ils n’ont évolué ensemble qu’une demi-saison à Manchester United, de juillet 2017 à mars 2018 (lorsque le Suédois est parti aux LA Galaxy), Romelu Lukaku a récemment confié que sa période aux côtés de Zlatan Ibrahimovic l’a beaucoup marqué, notamment en raison du professionnalisme de l’ex du PSG. « Tout ce que j’ai appris de Zlatan était génial, que ce soit les récits qu’il m’a raconté quand il était à l’Inter, au Milan AC, à Barcelone et même à l’Ajax, ou quand je travaillais sur le terrain avec lui, voir à quel point il était compétitif, a expliqué Lukaku au site officiel de MU. Je me souviens notamment d’une séance d’entraînement. Nous étions tous les deux attaquants, nous n’avions jamais fait partie de la même équipe et, à un moment donné, il y avait un défi à 50/50. Il s’est donné à fond contre moi ! »

« C’est à ce moment-là que j’ai su que ce gars était compétitif et qu’il voulait se battre pour sa place, a poursuivi le Belge. C’est pourquoi il m’a changé. C’était une révélation. Le gars a dû se battre pour être dans la position où il est. J’ai donc appris à me concentrer, à travailler fort et à en profiter également. Parce que c’est un gars avec qui on peut bien s’amuser et dont la personnalité dans le vestiaire était bonne. »