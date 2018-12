José Mourinho a officiellement quitté le club mardi après deux saisons passées à la tête des Red Devils. Le technicien portugais, qui a été remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, ne faisait plus l’unanimité et détenait des rapports très compliqués avec certains de ses joueurs, à l’image de Paul Pogba ou encore de Luke Shaw.

En effet, selon le Daily Mail, le latéral anglais était en désaccord avec José Mourinho. Absent des quatre derniers matches en raison de blessures, Luke Shaw agaçait le Portugais à cause de ses nombreux problèmes physiques. Pour rappel, le Special One avait déclaré : « Ce sont des enfants gâtés maintenant, les jeunes d’aujourd’hui ont une vie différente, un environnement plus facile. Je parle de joueurs comme Shaw, Rashford, Martial, Lingard... Ils manquent un peu de caractère, de personnalité ».