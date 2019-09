Cet été, Marcos Rojo était à deux doigts de rejoindre Everton sous la forme d’un prêt à la fin du mercato anglais. Mais finalement, l’Argentin est resté chez les Red Devils. Des Red Devils qui ont changé d’avis à la dernière minute.

Interrogé par Olé, Marcos Rojo est revenu sur son avenir, lui qui n’exclut pas de partir en janvier 2020. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. « J’avais la possibilité d’aller à Everton, mais suite à la décision du club ou du manager ça n’était pas possible. Maintenant, je vais me battre jusqu’à décembre et si ça ne marche pas, je vais essayer de partir ».

