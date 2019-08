Pour la deuxième journée de Premier League, Manchester United s’est incliné à domicile face à Crystal Palace (1-2). Les Reds Devils auraient pu changer la physionomie du match mais Marcus Rashford n’a pas profité du penalty accordé à son équipe, l’attaquant a touché le poteau sur sa tentative.

Alors que la semaine dernière Paul Pogba avait lui aussi manqué un penalty, le Français avait été la cible de propos racistes à son égard. L’Anglais avait vivement soutenu son coéquipier mais après son échec, il a aussi été victime de ce genre d’insultes sur Twitter. Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur mancunien, a tenu à condamner les personnes derrière cela : « On a parlé de ça avant le week-end. Il faut que ça s’arrête. J’en perds mes mots. On continue toutes ces campagnes contre le racisme, et les harceleurs continuent de se cacher derrière de fausses identités. C’est juste fou de parler encore de ça en 2019. »

