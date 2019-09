Pour son premier match de la saison en Ligue Europa, Manchester United accueillait le FC Astana ce jeudi soir à Old Trafford. Titulaire pour cette rencontre, Mason Greenwood a offert la victoire aux siens à la 73e minute. Un but important pour le club mancunien mais également pour le joueur de 17 ans, qui vient de rentrer dans l’histoire.

Avec cette réalisation, l’attaquant anglais est en effet devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Manchester United en coupe d’Europe à 17 ans et 353 jours. Le natif de Bradford succède donc à Marcus Rashford (18 ans et 117 jours) et George Best (18 ans et 158 jours) !

Mason Greenwood is the first 17-year-old to score for Manchester United in European competition in the club's 141-year history. Rewriting the record books. pic.twitter.com/I6HXl1d21t — Squawka Football (@Squawka) September 19, 2019

