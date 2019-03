Blessé au genou depuis le 2 mars dernier face à Southampton, Alexis Sanchez ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt. Présent en conférence de presse, le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, a effectué un point sur l’état de santé de son joueur. Et il faudra s’armer de patience avant d’entrevoir un retour du Chilien sur les pelouses anglaises.

« Il revient en Angleterre dimanche. Il n’est pas encore sur le chemin d’un retour à l’entraînement. Il a vu ses proches à Barcelone. Il en a encore pour quelques semaines. Il sera probablement disponible sur la période où nous affronterons Everton, Manchester City et Chelsea. On ne peut jamais être sûr à 100% mais Alexis est un garçon tellement déterminé, il aime le football. Alors je suis certain qu’il fera tout ce qu’il peut, pour que, quand il reviendra, il montre le meilleur de lui-même, » a ainsi confié le technicien norvégien.