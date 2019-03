L’infirmerie de Manchester United est déjà pleine entre les présences de Lingard, Rashford, Mata, Herrera, Matic, Martial, Jones et Valencia. Pas la meilleure des manières de préparer le match retour de Ligue des Champions face au PSG, d’autant qu’Alexis Sanchez a rejoint cette longue liste.

Titulaire lors de la réception de Southampton ce samedi, le Chilien s’est blessé à la jambe droite a été contraint de céder sa place à Diogo Dalot à la 52e minute. On en saura plus dans les heures à venir quant à la participation du joueur ou non au 8e de finale retour. Rappelons que Pogba est lui suspendu pour cette rencontre.