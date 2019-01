Cette semaine, l’équipe de Manchester United a suivi un stage d’entraînement à Dubaï, avant de se déplacer dimanche prochain à Wembley, pour affronter Tottenham, à 17h30. Et à en croire The Daily Telegraph, ils en profité pour étudier de nouvelles stratégies pour faire face aux grosse équipes, sachant que les Mancuniens vont rencontrer pendant les prochaines semaines Tottenham, Arsenal, Paris et Liverpool. « Nous devons profiter de cette semaine pour préparer le match contre Tottenham, mais également ceux contre le PSG et Liverpool en février », a ainsi indiqué Solskjaer.

Un changement de dispositif confirmé par les joueurs, Scott McTominay en tête : « C’est une bonne occasion pour l’effectif de changer d’air et de resserrer les liens. Nous avons pu travailler très dur sur différentes formations et différentes manières de jouer contre les grosses équipes, que nous affronterons prochainement. »