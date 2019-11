Blessé aux quadriceps le 25 août dernier, Anthony Martial (23 ans) retrouve son meilleur niveau. Aligné à la pointe de l’attaque de Manchester United, le Français a inscrit deux buts lors de ses deux dernières titularisations. Un nouveau rôle que semble apprécier son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

« Il a beaucoup mûri dans son attitude à l’entraînement. Je pense que l’on va le voir à son meilleur dans les années à venir. Il semble plus heureux, a estimé le Norvégien en conférence presse avant le match face à Bournemouth. En tant que numéro 9, il faut être obsédé par le but. Anthony Martial ressemble de plus en plus à un joueur qui veut vraiment marquer et pas seulement faire des trucs sur le terrain. »