Gêné par l’une de ses chevilles, Paul Pogba n’a pas beaucoup joué cette saison avec Manchester United. Le champion du Monde 2018, auteur de huit apparitions toutes compétitions confondues, n’a plus joué depuis le 26 décembre dernier et une rencontre contre Newcastle à Old Trafford (4-1). Malgré cette saison difficile, « La Pioche », sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Red Devils, est au cœur de nombreuses rumeurs avant même le lancement du mercato estival. Cependant, le joueur qui est annoncé dans le viseur du Real Madrid n’a qu’une chose en tête : revenir sur les pelouses avec MU.

« Je m’entraîne déjà et je touche le ballon. J’ai été frustré très longtemps. Maintenant, j’y suis presque, alors je pense juste à revenir et à m’entraîner pleinement avec l’équipe et tout le reste. Vous pensez mal, mais je n’ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, alors je le prends toujours du bon côté. Ça me donne encore plus envie de revenir et de bien faire. Et oui, ça me montre aussi combien j’aime le football, a lâché le Français aux médias du club. Je ne sais même plus comment on se sent (sur un terrain, ndlr). J’ai hâte de retrouver ce sentiment. Ça me manque parce que c’est mon travail de jouer au football. J’aime vraiment jouer au football. » Mais avec la pandémie de coronavirus et la suspension des compétitions, Paul Pogba va encore devoir attendre un peu.