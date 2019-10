Touché à la cheville, Paul Pogba n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les matches de l’équipe de France contre l’Islande et la Turquie. L’international français, qui poursuit sa rééducation à Dubaï, n’a plus joué avec Manchester United depuis le 30 septembre et le match contre Arsenal (1-1), et il pourrait encore être absent pendant plusieurs semaines.

D’après les informations du Daily Mail, « La Pioche » ne devrait pas être rétablie pour le choc du week-end prochain face au leader, Liverpool (dimanche 20 à 17h30, à suivre en direct sur notre site). Pire, l’ancien joueur de la Juventus pourrait manquer d’autres échéances. Le média britannique explique que le champion du Monde pourrait ne revenir qu’à la fin du mois...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10