Depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc, Manchester United a enchaîné six victoires consécutives en six matchs. Un des symboles de cette renaissance sur le terrain : Paul Pogba. Le milieu de terrain français a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en cinq matchs joués sous les ordres du technicien norvégien. Dans une interview accordée à Sky Sports, le champion du monde a expliqué les raisons de ce renouveau.

« Notre façon de jouer nous permet de mieux maîtriser le ballon. Nous savons plus comment attaquer et où aller. Nous avons un schéma de jeu et structure plus solide. Cela facilite les choses pour tout le monde. Je ne dirais pas que ce n’est valable que pour moi. Oui j’ai marqué quelques buts et donné des passes décisives, mais c’est toute l’équipe qui mérite d’être félicitée », a analysé Pogba.