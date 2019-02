Le gardien italien du Paris Saint-Germain a vécu une soirée assez tranquille hier soir à Old Trafford, lors de la victoire 2-0 du PSG face à Manchester United. Il n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer, lors d’un centre-tir de Marcus Rashford en début de rencontre (8e), où le portier boxe le ballon en corner. Par la suite, les Red Devils n’ont plus cadré aucune de leurs frappes, permettant à Gianluigi Buffon de réaliser le 50e clean sheet (match sans aucun but encaissé) de sa carrière en Ligue des Champions.

Avec ce beau total, il devient le troisième gardien à atteindre ce nombre symbolique de 50, après Iker Casillas (57 en tout) et Edwin van der Sar (50). L’Italien pourrait même dépasser le Néerlandais s’il venait à garder sa cage inviolée encore une seule fois, alors que le record de Casillas semble compliqué à aller chercher, sachant que l’Espagnol est toujours en lice cette année en C1 avec Porto, malgré la défaite des siens hier contre l’AS Roma (1-2).