Alors qu’il sera probablement titulaire demain soir face à Manchester United à Old Trafford en raison des absences de Neymar et d’Edinson Cavani, Julian Draxler était présent en conférence de presse. Le joueur parisien a notamment été interrogé sur Paul Pogba, présenté comme le principal danger des Red Devils.

« Je connais Paul depuis longtemps, on a joué des matchs Allemagne-France chez les jeunes, quelque fois on a arrêté Paul (rires), c’est clair que c’est un bon joueur, il a la qualité pour faire des gros matchs en Ligue des Champions,, il est capable de tout faire. Mais on a aussi des joueurs capables de l’arrêter », a expliqué le joueur allemand.