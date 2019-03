Manchester United a renversé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions (0-2, 3-1) ! Après l’exploit, le coach des Red Devils, Ole Gunnar Solksjaer, est venu réagir, tout sourire, au micro de RMC Sports. Le technicien intérimaire de Manchester United n’a pas caché sa joie, fier que le plan mis en place ait fonctionné. « Quelle soirée, une soirée magnifique. C’est une soirée typique de Manchester United. On a joué face à une équipe fantastique, on avait très peu de chance, beaucoup de blessés, on avait un plan de jeu, les joueurs on été formidables, concentrés, il ont écouté les instructions comme à l’entraînement. Sur le terrain, ils savaient qu’il fallait bien défendre, très bas. Il y avait beaucoup de qualité dans nos rangs, » a-t-il d’abord réagi. Avant d’évoquer tactique et adversaire.

« C’est sans aucun doute mon meilleur souvenir en tant qu’entraîneur, le meilleur scénario possible, avec les supporters, les joueurs, le staff... Tactiquement, nous savions que nous aurions à souffrir, à défendre bas, avec un bloc bas. Face à Mbappé, si on leur laisse trop d’espace c’est une mort certaine. Il a fallu nous reposer sur nos qualités », a-t-il ensuite lâché au moment d’évoquer son plan de bataille. Le coach norvégien terminait en évoquant l’adversaire. Un Paris Saint-Germain qui après le deuxième but Romelu Lukaku a semblé, selon lui, tétanisé par l’enjeu. « C’est vrai qu’au départ, après être revenu au score, ils étaient très sûrs d’eux. Mais à 2-1 cela a complètement changé la donne. Après Real Madrid-Ajax, Juventus-Madrid et FC Barcleone-PSG, ce sont des scénarios incroyables, c’est là qu’on voit que le mental est important ».