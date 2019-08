Le FC Nantes, en supériorité numérique après l’expulsion du défenseur Bakaye Dibassy (31e), a remporté son premier match de la saison face à Amiens (2-1). Passeur décisif sur le but de Moses Simon (84e), Valentin Rongier (24 ans) s’est une nouvelle fois illustré. Le capitaine des Canaris fait également parler de lui sur le marché des transferts alors qu’un accord serait réglé entre lui et l’Olympique de Marseille.

En conférence de presse, Christian Gourcuff est revenu sur le potentiel départ du milieu de terrain. « Je ne vais pas psychoter. On connaît les données du foot pro. Pour l’instant, le club ne sait pas, lui non plus et moi non plus. Bien sûr que s’il devait partir, ce serait une perte », a confié le nouveau coach nantais qui tient à son joueur.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10