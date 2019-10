Entré en cours match lors de la victoire nantaise sur l’OGC Nice (1-0), Kader Bamba a pris le temps de s’arrêter face à la presse. Le milieu de terrain de 25 ans a fait part de son enthousiasme en voyant le classement des Canaris, désormais 2es de Ligue 1 à seulement deux points du PSG après 9 journées. Il affirme même que son équipe pourrait essayer de jouer des coudes avec l’ogre parisien.

« C’est notre meilleur match. On a tout fait ensemble. (...) Il ne faut pas s’enflammer, rester toujours humble. C’est le plus important. À nous de gratter le plus de points pour rester en haut de tableau. Il ne faut pas lâcher, se laisser aller et travailler énormément. J’espère que ça ira et que ça va durer. On va tout faire pour. On verra en décembre. Si on dit aux Parisiens de se méfier ? Non, Paris, c’est Paris, on les regarde jouer car ce sont de supers joueurs, j’espère qu’on pourra les titiller un peu. Mais on reste à notre place. »

