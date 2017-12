Formé au FC Nantes et sous contrat avec les Canaris jusqu’à l’été prochain, Léo Dubois aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine selon les informations de France 3 Pays de la Loire. Le capitaine du FCN aurait décidé de ne pas prolonger son aventure, et serait en route vers l’OM afin de concurrencer Hiroki Sakai au poste d’arrière droit. Une information qui déclenche la colère du président de Nantes.

« On nous a fait savoir qu’il ne resignerait pas. On nous a bien menés en bateau. C’est dommage, il a été formé ici, ça n’a pas toujours été facile pour lui, on l’a soutenu, ça se retourne contre nous. Je lui souhaite bonne chance. J’aurais cru à une solution plus intelligente, mais c’est la vie. Je souhaiterais qu’il change d’avis », a pesté Waldemar Kita dans les colonnes de L’Équipe.