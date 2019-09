Après plusieurs rebondissements, Valentin Rongier a pu rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que joker. Avant de se lancer dans sa nouvelle aventure, le milieu de terrain a tenu à adresser un message au FC Nantes et à ses supporters. Un message d’adieu publié sur Instagram et partagé par les Canaris sur Twitter.

« La famille nantaise... C’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. Je suis arrivé sur les bords de l’Erdre à l’âge de 6 ans et après plus de 18 années passées au club, plus de 120 matchs avec l’équipe pro, je suis fier du chemin parcouru et d’avoir porté le brassard. Je pense que c’est le bon moment pour moi de franchir un palier. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout ce que vous m’avez apporté pendant toutes ces années. Un grand merci à mes coéquipiers qui m’ont fait grandir sportivement et humainement. Merci à tous les éducateurs et coachs avec qui j’ai eu la chance de travailler et d’apprendre. Merci au staff et à toutes les personnes présentes au club qui travaillent d’arrache-pied pour nous mettre, nous les joueurs, dans les meilleures conditions. Je ne vais retenir que du positif de toutes ces années passées dans mon club de cœur, dans ma ville que j’aime tant. Merci également à mon président de m’avoir donné l’opportunité de partir vers d’autres horizons pour grandir encore. Quant à vous les supporters... que dire...Le mot merci est trop faible pour vous exprimer la reconnaissance que j’ai envers vous. Vous êtes un public incroyable, et ces souvenirs à La Beaujoire resteront à jamais gravés dans ma mémoire et je vous fais la promesse de rester Nantais à jamais. Je suivrai bien évidemment le club, et c’est avec beaucoup d’émotions que je vous dis à bientôt Je vous aime. « Ô que je t’aime, Ville de Jules Verne, tu es la fierté de la Bretaaaaagne ». Votre numéro 28 »

Chers supporters, Valentin Rongier vous a laissé un mot pic.twitter.com/7tDju7FvXm — FC Nantes (@FCNantes) September 4, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10