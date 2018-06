Jour important pour le FC Nantes. Le président des Canaris Waldemar Kita présentait officiellement son nouvel entraîneur, le Portugais Miguel Cardoso. L’homme fort des pensionnaires de La Beaujoire en a également profité pour faire un point sur le mercato, à commencer par les départs. « On n’a eu aucune offre pour Sala, Rongier et Diego Carlos. Je ferme la porte aux joueurs sauf exception. Je n’ai jamais voulu casser la carrière d’un joueur. Cette année peut-être 1 ou 2 partiront. Mais si une offre importante tombe… », a-t-il lâché.

Dans le sens des arrivées aussi, il y aura du mouvement du côté de La Jonelière. « Aujourd’hui, on est sur quatre ou cinq recrues mais on verra par la suite », a expliqué l’homme d’affaires polonais, annonçant des investissements massifs cet été. « Oui, le FC Nantes est à un tournant énorme. On progresse depuis deux ou trois ans. Mais aujourd’hui, on va encore donner les moyens à l’équipe et au club de progresser », a-t-il conclu. C’est dit !