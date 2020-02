Face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain s’est imposé pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Un succès 2-1 assez logique, mais qui a vu les Canaris secouer les Franciliens en fin de match. Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, Thilo Kehrer a fait part de cette fin de match compliquée : « je pense que la deuxième mi-temps on a eu des bonnes occasions, mais on n’a pas marqué. On sait que Nantes est costaud et agressif. Ils ont poussé et ce n’était pas facile aujourd’hui, mais c’est bien d’avoir gagné. »

Impliqués sur le but nantais, Presnel Kimpembe et Marco Verratti ont fait une petite erreur. Rien de grave pour le défenseur allemand : « sur le terrain, on sait qu’on avait toujours le contrôle, la confiance. Dans les matches, il y a toujours des erreurs. Il y a personne qui fait 100% de passes réussies. Tout le monde fait des erreurs. On fait les efforts ensemble, en équipe. On joue tous les trois jours. C’est normal d’être fatigué, mais on a obtenu les trois points. » Il a enfin savouré son premier but de la saison : « je n’ai jamais douté. J’étais blessé, je viens de revenir, de reprendre le rythme, ça fait quelques matchs que je rejoue, je viens de marquer et je suis content d’avoir gagné. »