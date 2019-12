Dans un entretien accordé au site officiel du FC Nantes, Waldemar Kita a passé en revue la première partie de saison. Le président des Canaris tire un bilan positif. « Le bilan est satisfaisant malgré les deux blessures graves de Marcus Coco et Fábio. L’arrivée d’un nouveau coach avec un staff déjà en place juste avant la première journée était un pari risqué mais il s’est avéré payant. Le coach s’est rapidement intégré et le staff l’a aidé à prendre ses marques. Les joueurs ont adhéré à sa philosophie. Sa sérénité a un impact sur le travail de l’ensemble du Club. Aujourd’hui, le groupe se bat à chaque match et ne lâche rien. C’est l’équipe que nous avons envie de voir et qui rend fière le FC Nantes et ses supporters, je dirais ».

Il a ensuite fixé le cap à suivre en 2020. « Nous n’avons pas défini d’objectifs. Évidemment, nous aimerions gagner chaque match mais on sait aussi qu’une saison est longue et qu’il peut se passer beaucoup de choses. L’important je dirais, c’est de créer une atmosphère sereine à tous les niveaux du Club qui nous permette de faire évoluer les garçons dans les meilleures conditions. Même si nous sommes forcément heureux de voir ce classement, il reste anecdotique. Ce qui compte le plus, c’est ce nombre de points atteints à la trêve (29 points) ». Le message est passé !