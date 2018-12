Ce dimanche en Serie A, le Napoli est venu à bout de Cagliari en toute fin de rencontre (1-0), grâce à un but d’Arkadiusz Milik dans le temps additionnel. Après deux années de galère, le Polonais se relance cette saison, lui qui est déjà auteur de 8 réalisations en 14 matches de championnat. Des chiffres qui ont, semble-t-il, convaincu son coach Carlo Ancelotti de ne pas recruter d’attaquant cet hiver.

Invité sur le plateau de l’émission Tiki Taka diffusée sur la chaîne Italia 1, le technicien napolitain a parlé de la bonne forme de son joueur et a exclu un retour d’Edinson Cavani, alors que les rumeurs font état d’un retour de l’Uruguayen du PSG chez les Partenopei. « Milik a traversé deux ans de blessure, et jusqu’à présent, il est sur courant alternatif. Désormais, il est plus régulier. Nous sommes une équipe qui a marqué beaucoup de buts et au sein de nos attaquants, Milik retrouve de sa superbe. Bien que Cavani soit aimé ici, il me semble hors de propos d’en parler. » Cela a le mérite d’être clair.