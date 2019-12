La position de certains clubs en championnat et le changement d’entraîneurs vont amener le mercato à être potentiellement plus animé que prévu. Et le dossier menant à Sead Kolašinac (26 ans) pourrait prendre forme ces prochains jours. Et la destination qui se dégage serait l’Italie et la Serie A pour le Bosnien.

Comme le rapporte Sky Sports, le défenseur d’Arsenal est suivi par le Naples de Gennaro Gattuso. Cependant, ce n’est pas le seul prétendant au poste de latéral gauche puisque l’AS Roma aimerait également le recruter, mais à la fin de saison. L’idée serait de remplacer l’habituel titulaire Aleksandar Kolarov (34 ans) dont le contrat se termine l’été prochain.