Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, Kalidou Koulibaly (27 ans) est régulièrement associé à Manchester United depuis quelques semaines. Interrogé par le Corriere della Serra, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli s’est exprimé sur son avenir.

« Mon futur ? Je suis un joueur de Naples et je vais me donner à 100% pour gagner quelque chose avec ce maillot. Ce club m’a beaucoup donné. Le marché des transferts est plein de rumeurs... Je préfère les faits » a confié le Franco-sénégalais, dont l’été sera également marqué par la CAN.