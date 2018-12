On le sait, Kalidou Koulibaly est très courtisé notamment par Manchester United. Les Red Devils qui souhaitent attirer un défenseur central et si possible dès cet hiver, ont jeté leur dévolu sur le joueur du Napoli. Dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, le président du club italien Aurelio De Laurentiis a effectué une petite mise au point sur le sujet.

« Vendre Koulibaly ? Même pas en rêve, au moins jusqu’en, juin prochain. Ensuite, nous verrons, nous évaluerons la situation et nous déciderons. Koulibaly ne peut pas être vendu mais je ne pourrais pas toujours refuser des propositions indécentes », a ainsi avoué l’homme fort du Napoli.