Naples réalise une grosse première partie de saison. Emmenés par Carlo Ancelotti, les coéquipiers de Marek Hamsik continuent de courir derrière la Juventus, intraitable cette saison. Dauphin de la Vieille Dame, Naples cherche toujours à consolider sa place en Ligue des Champions. Les Ciucciarelli souhaiteraient ainsi se renforcer en signant un joueur offensif.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano plairait tout particulièrement à Carlo Ancelotti. Le PSV et Naples seraient entrés en contacts à son sujet, et une offre de 35 M€ pourrait convaincre les Néerlandais. En plus, Hamed Traoré (Empoli) serait ciblé et un transfert à la hauteur de 10 M€ serait évoqué. Enfin, les pistes Krzysztof Piatek et Christian Kouamé seraient au point mort, tandis qu’Agustin Almendra (Boca Juniors) est toujours dans le viseur de Naples, lui qui possède une clause libératoire de 20 M€. Affaire à suivre...