Avec plus de 300 matches sous les couleurs du Napoli, Lorenzo Insigne (28 ans) fait figure de véritable taulier dans cette équipe. Et depuis deux saisons, l’attaquant évolue sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et selon l’attaquant italien, la relation avec son coach est parfois tendue même s’il donnera tout pour gagner avec l’ancien technicien du Paris Saint-Germain.

« La relation avec lui est particulière, il arrive parfois que nous nous disputions. Mais tout cela est dû à nos caractères. Carlo reste un excellent entraîneur et j’espère gagner avec lui, explique l’attaquant par des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. En deux ans sous ses ordres, certains ont déjà réagi à ses observations, mais ce sont des épisodes qui restent et qui, surtout, ne sont pas prolongés. Évidemment, non seulement cela se produit, mais nous en rigolons même souvent tous les deux. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10