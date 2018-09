Placé dans le Groupe C de l’édition 2018/2019 de la Ligue des Champions en compagnie du Paris Saint-Germain, Liverpool et l’Étoile Rouge Belgrade, le Napoli nourrit de grandes ambitions. Éliminés au premier tour de la dernière édition, les Partenopei espèrent atteindre au moins les huitièmes de finale cette fois-ci. En conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur celui qu’on dénomme déjà "le groupe de la mort."

« Nous savons que nous devrons nous battre et souffrir, le groupe est très difficile, peut - être le plus difficile, et pas seulement parce qu’on est là avec le PSG et Liverpool, mais aussi avec la présence de l’Étoile Rouge, qui est une équipe difficile à affronter, en mesure d’éliminer Salzbourg et qui va tirer parti d’un public très chaud, tout le monde sait combien il est difficile de jouer ici. Nous faisons face à ce groupe avec beaucoup d’enthousiasme et d’excitation. »