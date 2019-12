Débarqué du Napoli hier soir malgré une victoire 4-0 contre Genk et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Alors que les noms d’Arsenal et d’Everton sont revenus, le technicien italien a tout d’abord tenu à remercier le club et les supporters partenopei sur ses réseaux sociaux.

« Tous mes remerciements au club, à ses salariés, à ses joueurs, à mon staff et au président pour l’opportunité qui m’a été donnée de vivre une grande expérience dans une ville merveilleuse comme Naples. Forza Napoli Sempre (Force à Naples pour toujours ndlr) » a-t-il écrit.