Président du Napoli, Aurelio de Laurentiis n’a pas sa langue dans la poche. Dans une interview pour ESPN, l’homme fort des Partenopei n’a pas manqué d’ambition pour les deux prochaines saisons. Selon lui, le club italien peut remporter la Serie A ou une coupe européenne assez rapidement et attend un trophée.

« Chaque année, nous essayons d’améliorer l’équipe. Certaines années, nous réussissons, d’autres pas. Je pense que Naples, cette année et l’année prochaine, aura plus de chances de pouvoir gagner quelque chose d’important en Italie et en Europe. » Il ne reste plus qu’à joindre les actes à la parole.

