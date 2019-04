Sur le terrain comme en coulisses, la tension était présente dimanche soir au stade Pierre-Mauroy lors de la victoire du LOSC face au Paris Saint-Germain (5-1). Après la rencontre, Thomas Tuchel, Kylian Mbappé ou encore Nasser Al-Khelaïfi s’en sont pris à l’arbitre. Le président parisien a également eu un accrochage avec Luis Campos, le directeur sportif des Dogues, durant la mi-temps.

Alors qu’Al-Khelaïfi se plaignait des décisions prises par l’arbitre, Campos serait intervenu et aurait lâché : « Pas de pression sur l’arbitre. Ici c’est pas Paris, ici c’est Lille ! Et Lille mérite du respect ! » Ce qui aurait surpris le dirigeant francilien qui aurait demandé très sérieusement qui était cette personne explique Le Parisien. Luis Campos aurait rétorqué : « Et vous, qui êtes-vous ? ». Antero Henrique aurait ensuite mis un terme à cet échange avant que cela ne reprenne de nouveau en tribune présidentielle.