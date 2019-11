À seulement 22 ans, Allan Saint-Maximin avait déjà bien écumé les stades de Ligue 1. Passé par Saint-Étienne, Monaco, Bastia ou encore Nice, l’attaquant filait en Premier League cet été contre un chèque de 18 M€. Et c’est à Newcastle que le Français posait ses bagages après deux saisons sur la Côte d’Azur. Mais les Magpies connaissent un début d’exercice compliqué avec une 15e place (12 pts) en Premier League. Dans un entretien accordé au Telegraph, l’international Espoirs demande du temps et sait qu’il peut apporter plus à son équipe.

« Je peux faire beaucoup mieux. Je connais ma qualité et j’ai beaucoup de choses à Newcastle qui vont me rendre meilleur. Pour bien jouer, vous devez profiter de votre vie. J’ai ça ici, confie l’attaquant. Ce n’est que le début, nous savions que cette saison pourrait être difficile, mais le club veut se développer et s’améliorer, mais il faut que ce soit progressif. Nous avons besoin de temps. »