Rapidement placé parmi les futurs espoirs français, Allan Saint-Maximin n’a pas connu le succès attendu. Il y a deux ans, après une saison en prêt à Bastia, le natif de Châtenay-Malabry avait décidé de quitter l’AS Monaco, le club auquel il appartenait, pour rejoindre l’OGC Nice. Après avoir déboursé environ 10M€, la formation azuréenne attendait donc beaucoup de sa nouvelle recrue mais lors de l’exercice 2017-2018, l’ancien Bastiais n’a pas séduit en 40 apparitions toutes compétitions confondues.

Après cette première saison d’adaptation, les pas d’Allan Saint-Maximin allaient donc être surveillés de près dès l’été 2018. Mais encore une fois, l’international Espoirs français n’a pas marqué la saison passée de son empreinte. En 36 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises, pour également cinq passes décisives. Malgré cela, l’AC Milan est rapidement venu aux nouvelles lors du mercato hivernal mais les négociations n’ont pas abouti, alors que le joueur se serait même déplacé en Italie pour finaliser son transfert.

Newcastle tient le remplaçant d’Ayoze Pérez

Pas de quoi cependant s’inquiéter. Car cet été, Allan Saint-Maximin a attiré de nouveaux prétendants, principalement en Angleterre. De son côté, l’OGC Nice a rapidement fait part de sa position en demandant environ 25 millions d’euros pour laisser partir leur joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022. Des formations comme Watford, Everton et Crystal Palace sont donc venues aux nouvelles mais finalement, Newcastle a eu le dernier mot. Après plusieurs jours de discussions, les Magpies ont enfin officialisé l’arrivée de l’ailier français.

« Newcastle United a finalisé la signature définitive d’Allan Saint-Maximin de l’OGC Nice pour un prix non divulgué. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de six ans », peut-on lire dans le communiqué de la formation anglaise, qui a dû mettre la main à la poche pour recruter Allan Saint-Maximin puisque le prix du transfert est estimé à 20M€, soit cinq de moins que le prix fixé par l’OGCN. Désormais, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne va devoir s’imposer chez les Magpies, lui qui devrait évoluer aux avant-postes avec Christian Atsu et Joelinton.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10