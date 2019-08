À quelques jours de la fin du mercato, le dossier Neymar cristallise toutes les attentions. Alors que le FC Barcelone et le PSG se sont rencontrés pour trouver une issue favorable, le transfert du Brésilien est loin d’être encore réglé.

Et selon Le Parisien, l’international auriverde (97 sélections, 60 buts) a fait savoir à Leonardo, le directeur sportif parisien, qu’il ne voulait plus porter le maillot rouge et bleu. Cela n’empêche, les pensionnaires du Parc des Princes devront y trouver leur compte pour laisser partir un joueur recruté pour 222 M€ il y a deux ans.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10