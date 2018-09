Pour l’ancien joueur hollandais Ruud Gullit qui a analysé la rencontre Liverpool-PSG pour BeIn Sports, Kylian Mbappé et Neymar ne sont pas compatibles : « j’espère que Tuchel dit à Neymar de travailler plus pour l’équipe, car actuellement, il le fait très peu. Mbappé ? Il a eu un grand impact, mais lui et Neymar ensemble sur le terrain, cela risque de créer des problèmes défensifs pour l’équipe. »

Avant de comparer le technicien allemand à son homologue de Manchester City : « cela avec un entraîneur comme Guardiola n’arriverait jamais. Il suffit de se rappeler qu’après un 3-0, Pep a annulé la journée de repos de ses joueurs parce qu’il n’était pas content de la façon dont ils avaient interprété tactiquement le match. (...) Neymar sait les faire (les efforts défensifs), mais cela revient à l’entraîneur de l’imposer. »