Le Paris Saint-Germain a décidément très bien maîtrisé le dossier de Neymar, et ce malgré la colère de Javier Tebas. Le président de la Ligue espagnole de football avait indiqué au journal catalan Mundo Deportivo vouloir porter plainte contre le PSG pour le transfert du désormais ex-joueur du FC Barcelone. « Nous les dénoncerons devant l’UEFA et si elle n’en tient pas compte, nous le ferons aussi devant les tribunaux suisses et belges. Nous n’écartons pas non plus de le faire devant des tribunaux français et espagnols », menaçait-il.

Et Tebas avait rajouté une couche le 3 août dernier, jour de l’officialisation du transfert, dans les colonnes de L’Équipe. « On ne veut pas participer à une tricherie financière. Notre but ? Que Paris soit sanctionné par l’UEFA sur le terrain sportif (...) ». Mais toujours selon L’Équipe, aucune plainte n’a été transmise à l’UEFA contre le PSG.