Ce matin, l’Union syndicale des footballeurs professionnels (UNFP) a vivement réagi sur les clauses signées sous seing privé en prenant notamment le cas de Jean Michaël Seri. Il semble que les Aiglons n’ont pas vraiment bien pris cette sortie médiatique.

« Voulant faire feu de tout bois, le syndicat reprend cette fois à son compte, avec maladresse pour ne pas dire mauvaise foi, la déception compréhensible de Jean-Michael Seri de ne pas rejoindre l’équipe qui a bercé son enfance, pour s’attaquer au principe des clauses contractualisées entre un club et son joueur. Une fois encore, l’Unfp évoque un sujet dont elle ne maitrise visiblement pas les tenants et aboutissants, préférant caricaturer la situation d’un joueur majeur de notre championnat pour créer la paranoïa. Les membres de l’Unfp se rêvent peut-être en chevaliers blancs. Par les mots plus que par les actes, malheureusement. Car, dans les faits, l’OGC Nice invite chacun à réfléchir sur les combats d’arrière-garde menés par l’Unfp. Celui-ci comme celui entamé contre le principe même de transfert dont l’issue inexorable est la disparition des centres de formation en France. Un bel exemple de lutte « dans l’intérêt » des joueurs de football, sans doute... », a ainsi vivement réagi l’OGC Nice sur son site internet.