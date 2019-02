La presse italienne y est allée fort cette semaine en annonçant le transfert bouclé d’Allan Saint-Maximin (21 ans) au Milan pour 20 M€ la saison prochaine. L’OGC Nice s’est empressé de démentir via le quotidien local Nice Matin et maintenant, c’est Gauthier Ganaye, le nouveau président du club, qui réfute l’existence d’un accord.

« Absolument rien n’a été acté au sein du club et encore moins accepté. Les joueurs qui bénéficieront de bons de sortie, ça fera l’objet, et c’est actuellement l’objet, d’une discussion avec le coach, qui doit aussi nous donner son ressenti. Les joueurs qui quitteront Nice, quitteront Nice parce que Patrick Vieira aura estimé qu’ils pouvaient quitter Nice et parce que ce sera dans les meilleurs intérêts de Nice d’un point de vue économique », a affirmé Ganaye sur les antennes de RMC Sport ce vendredi.