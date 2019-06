Alors que le rachat de l’OGC Nice par Jim Ratcliffe se rapproche chaque jour, la composition du staff niçois se précise. Alors que le duo Jean-Pierre Rivère/Julien Fournier va faire son retour dans la direction du club azuréen, une incertitude demeure concernant le futur de Patrick Vieira. Le champion du monde 1998 avait d’ailleurs exprimé des inquiétudes concernant le rachat du club : « Oui, c’est inquiétant car je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais je ne devrais pas l’être car on m’a dit ce qui allait se passer. Après, je suis là, je fais mon métier du mieux possible en attendant de voir ce qui va se passer. S’il y a un nouvel actionnaire, il peut y avoir un nouveau président, un nouveau directeur sportif qui voudra venir avec son entraîneur. On verra... »

Le Journal du Dimanche indique de son côté que Ratcliffe n’a en tout cas toujours pas rencontré Vieira, laissant donc planer le doute sur le futur du coach français. Mais la reprise de l’entraînement des Aiglons, prévue le 1er juillet, pourrait permettre d’en savoir un peu plus sur l’avenir du Français.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10