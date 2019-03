Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome (à suivre en direct commenté sur notre live). Une affiche qui marquera les retrouvailles entre Mario Balotelli et son ancienne équipe. Présent en conférence de presse, le défenseur niçois Malang Sarr a évoqué le sujet avec franchise, mais aussi avec une certaine rancœur vis-à-vis de son ancien partenaire.

« Ça lui tient à cœur de réussir de bons débuts quand il arrive quelque part. Il est en réussite à Marseille. C’est bien pour lui mais ça reste un joueur qui n’est pas à l’OGC Nice. Je suis indifférent à ses débuts à Marseille. Quand on est joueur, on lui en veut. On aurait aimé que tous les joueurs de l’équipe soient concernés. Quand un élément de l’équipe décide de ne pas s’intégrer, de ne pas être dans le projet, c’est gênant. On doit faire abstraction de tout ça. Ce qu’il a fait c’est dommage mais il a décidé ainsi. Ça reste un ancien coéquipier, » a ainsi commenté Sarr. Pas sûr que Super Mario apprécie cette sortie médiatique pour le moins tranchée...