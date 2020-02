Samedi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a raté une belle opportunité de s’emparer de la 5e place et ainsi de se rapprocher de l’Europe. Les hommes de Patrick Vieira se sont inclinés 3-1, à l’Allianz Riviera, face à une équipe de Nîmes en pleine forme (3 victoires consécutives en championnat). Les choses avaient plutôt bien démarré puisque Alexis Claude-Maurice avait ouvert le score pour les locaux (6e). Mais après l’égalisation nîmoise par Loïck Landre (43e), Hicham Boudaoui a vu rouge (49e) et cela n’a pas facilité la tâche aux Niçois, qui ont ensuite coulé.

Toutefois, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal estime que son équipe a laissé échapper la rencontre autrement : « la défaite d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce carton rouge. Dès la première minute, on a été insuffisants dans beaucoup de domaines. Dans la circulation du ballon, on n’allait pas assez vite pour leur poser des problèmes. On pensait faire un autre match. Enchaîner les bons résultats, c’est ce qui nous fait défaut », a analysé Patrick Vieira en conférence de presse d’après-match, sans oublier de souligner le manque de fraîcheur des joueurs de l’OGC Nice, toujours privé de Wylan Cyprien ou encore Youcef Atal. Les Aiglons pointent désormais à la 11e place du classement dans une Ligue 1 où tout peut très rapidement évoluer, dans un sens comme dans l’autre.