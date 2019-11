Initialement convoqué pour les stages de pré-saison avec l’En Avant Guingamp, Nicolas Benezet (28 ans) a finalement rejoint la MLS et le Canada, plus particulièrement Toronto pour une durée de six mois en prêt avec une option de deux années supplémentaires. Il a joué huit rencontres de Major Soccer League pour deux buts et disputera la finale du championnat face à Seattle ce dimanche soir à 21h. Ce dernier s’est confié pour France Football sur son quotidien.

« Franchement, je pense que venir à Toronto a été le meilleur choix de ma carrière. Ici, je suis le plus heureux. Il y a des mecs en or dans cette équipe, le coach (Greg Vianney) est extra, et les infrastructures, c’est le Real Madrid ! Il y a pas mal d’engouement, les 69 000 billets pour la finale se sont vendus en 30 minutes... On est très sollicités par les médias depuis quelques jours. J’ai disputé une finale de Coupe de la Ligue (perdue Guingamp contre Strasbourg, en mars), c’est à peu près la même chose question médias. Enfin, un peu moins pour moi car je ne suis pas bilingue ! » a-t-il avoué.