France Info avait affirmé ce matin la possibilité de voir un match amical entre la France et l’Algérie être organisé. La fédération algérienne aurait proposé à son homologue française une rencontre pour octobre 2020. Une situation qui a amené Noël Le Graët à se positionner. Et le président de la Fédération Française de Football a continué d’affirmer son envie de voir se tenir cette affiche aux micros de France Info ce mardi.

« Cela dépend de la durée de mon mandat, les dates sont relativement difficiles à trouver. Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie. C’est le seul pays qu’on ne rencontre pas. Il serait temps qu’on joue au football, 60 après. Il est temps de faire ce match. C’est une affaire de sécurité, cela relève aussi du domaine politique. Je vais en parler au président Emmanuel Macron. L’accord politique est nécessaire et obligatoire [...] Il faut regarder les dates de championnat, que je me déplace pour voir où on joue et dans quelles conditions », a confié le dirigeant de l’instance française.

