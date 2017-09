Dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, Nolan Roux, attaquant du FC Metz depuis cette été, s’est confié sur son départ houleux de l’AS Saint-Etienne. Peu utilisé par Christophe Galtier en fin de saison, le joueur de 29 ans a même fait quelques dépannages en équipe réserve, la queue entre les jambes. Il raconte :

« C’est marquant quand on demande à un joueur de vider son vestiaire à deux mois de la fin de la saison. J’ai mal vécu ces moments. Je voulais à tout prix rebondir. Mentalement, on en prend un coup. Je n’avais jamais joué avec l’équipe réserve. J’avais envie d’aider cette équipe mais c’est difficile d’être motivé pour aller en CFA2. J’avais besoin de retrouver le plaisir d’être sur le terrain et de ressentir qu’on avait besoin de moi. » Roux a déjà inscrit disputé 5 match de championnat avec les Grenats cette saison pour un but.