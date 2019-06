Alors qu’il a été longtemps lié à une arrivée au FC Nantes cet été, Sabri Lamouchi a finalement décidé de rejoindre l’Angleterre et Nottingham Forest (D2 anglaise), pour ce qui va constituer sa première expérience outre-Manche. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le tacticien de 47 ans est revenu sur cette décision surprenante : « Je suis très heureux, très excité. C’est un grand club du foot anglais, avec une immense histoire. J’ai senti beaucoup de respect, d’investissement à mon égard. Pouvoir être entraîneur d’un club mythique (vainqueur de la C1 en 1979 et 1980, ndlr), c’est une grande fierté. Et ce même s’il évolue en Championship. Un championnat pas nécessairement connu en France mais très long, très difficile. C’est un immense challenge. Je l’aborde avec beaucoup d’ambitions, de détermination. »

Et l’ex-entraîneur de Rennes ne considère pas cette signature comme un pas en arrière dans sa carrière, estimant que le défi est de taille et est excitant pour tout entraîneur : « Mais je n’ai aucun statut. Je n’ai jamais cessé depuis le début de ma carrière d’entraîneur de me remettre en question en entraînant l’une des plus grandes sélections d’Afrique (la Côte d’Ivoire, de 2012 à 2014, ndlr), en partant au Moyen Orient (à El Jaish, au Qatar, de janvier 2015 à 2017, ndlr), en allant à Rennes (de novembre 2017 à décembre 2018, ndlr). J’avais en face de moi des gens (les dirigeants de Nottingham) sérieux, ambitieux, déterminés. C’est tout sauf un pas en arrière. »

