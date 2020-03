Peu utilisé du côté de Tottenham, le milieu de terrain kényan de 28 ans va faire ses valises et traverser l’Atlantique. Les Spurs ont ainsi officialisé son départ pour l’Impact de Montréal, la franchise de Major League Soccer entraînée par Thierry Henry.

Il s’agit là d’un transfert définitif et le club canadien évoque même un transfert gratuit. Il arrive en revanche en tant que joueur désigné et a signé un contrat de trois ans. Il n’est apparu qu’à deux reprises en Premier League cette saison avec le club londonien.

We have reached agreement with @impactmontreal for the transfer of @VictorWanyama.

We wish Victor all the best for the future. #THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 3, 2020